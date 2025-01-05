Киров, 5 января, 2025, 23:18 — ИА Регнум. На месте пожара в жилом доме в посёлке Кильмезь в Кировской области обнаружили тела ещё четырёх человек. Число погибших увеличилось до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ГУ МЧС по Кировской области

Изначально в ведомстве сообщили об обнаружении при разборе завалов трёх тел.

Затем были обнаружены тела ещё троих погибших. Позже спасатели проинформировали, что найден седьмой погибший.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в многоквартирном деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области составила 480 кв. м. 46 огнеборцев с привлечением 14 единиц техники ликвидировали открытое горение. Всего в доме проживали 11 пожилых людей. Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали троих человек.

24 декабря в номере гостиницы на Пихтовой улице во Владивостоке вспыхнул пожар. В результате дин человек пострадал, ещё 13 удалось спасти. Общая площадь возгорания составила около 10 кв. м. В работах по тушению пожара участвовали 32 человека личного состава и были задействованы восемь единиц техники.