Москва, 5 января, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны вечером 5 января обнаружили и уничтожили 11 вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Global Look Press/Shatokhina Natalya/news.ru

Воздушную атаку ВСУ силы ПВО отразили в период времени с 18:00 до 21:00 мск.

В небе над Белгородской областью сбили девять украинских БПЛА. Ещё два дрона ликвидировали над территорией Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. Шесть атак было осуществлено с использованием БПЛА коптерного типа, также противник нанёс удар из ствольной артиллерии по территории станции и населённому пункту Энергодар.

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ночью 5 января были сбиты 13 вражеских дронов. При отражении атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.