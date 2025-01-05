Харьков, Украина, 5 января, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе четверо детей, ранены при атаке дрона ВСУ в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Global Look Press/Ashley Chan

Украинский беспилотник атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой части территории региона, написал Ганчев в своём Telegram-канале.

«В машине находились четыре ребёнка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи», — сообщил глава администрации.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 января заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что ВСУ с помощью дронов атаковали больницу и объекты инфраструктуры в регионе. Пострадавших в результате атаки не было.

Ранее в этот же день украинские военные атаковали тренажёрный центр Запорожской атомной электростанции. Противник нанёс удар дроном по крыше корпуса «Г». Там находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.