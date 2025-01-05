Москва, 5 января, 2025, 21:32 — ИА Регнум. Размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России у некоторых женщин может превысить 1 млн рублей. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба Социального фонда.

Иван Шилов ИА Регнум

Размер пособия в 2025 году увеличен, а его сумма зависит от зарплаты женщины, напомнила пресс-служба. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года перед годом начала декретного отпуска.

«С началом 2025 года в России МРОТ составляет — 22 440 руб. в месяц. А потому пособия в этом году: за 140 дней: мин. — 103 285 руб., макс. — 794 355 руб. За 156 дней: мин. — 115 089 руб., макс. — 885 139 руб. За 194 дня: мин. — 143 123 руб., макс. — 1 100 750 руб», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее проинформировала, что больничные, в том числе по беременности и родам, в 2025 году вырастут в связи с повышением минимального размера оплаты труда.

22 октября Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Соотношение с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. По данным Росстата, медианная заработная плата в минувшем году составила 46 751 рубль. Увеличение МРОТ затронет около 4,2 млн работающих граждан.

Также в ноябре Соцфонд сообщил, что оказывает поддержку беременным и родившим женщинам, выплачивая пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, единое пособие беременной женщине, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву.