Киров, 5 января, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре в многоквартирном деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области возросло до трёх человек, сообщила 5 января пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Telegram/МЧС России

«В Кировской области при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего», — сказано в публикации.

5 января ИА Регнум передавало, что пятеро детей погибли при пожаре в абхазском селе Папынырхуа. Возгорание в частном деревянном доме вспыхнуло утром, когда бабушка, находившаяся одна с пятью детьми, решила растопить печь. Женщина перепутала бензин с соляркой.

Новость дополняется