Мелитополь, 5 января, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали больницу и объекты инфраструктуры в Запорожской области, сообщил 5 января заместитель губернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром противник атаковал беспилотником здание Васильевской городской больницы», — написал он в Telegram-канале, добавив, что в результате киевской агрессии никто не пострадал.

По словам Тицкого, украинские формирования также нанесли удары по Энергодару, Токмаку и селу Днепровка. Три дрона ВСУ запустили по вышке сотовой связи в Днепровке. Один из дронов взорвался вблизи вышки, два БПЛА сбили российские средства противовоздушной обороны. Отключения вышки не произошло, заключил вице-губернатор.

Ранее украинские военные атаковали тренажёрный центр Запорожской атомной электростанции. Противник нанёс удар дроном по крыше корпуса «Г». Там находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.

Пресс-служба Минобороны ранее 5 января сообщила, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили три авиабомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотника самолётного типа.