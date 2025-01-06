Москва, 6 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Сербское правительство, заявляя о готовности выкупить контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) у российских холдингов, драматизирует возможную угрозу со стороны США, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире RTS, что Белград готов выкупить долю российских «Газпромнефти» и «Газпрома» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в случае введения санкций США. По словам лидера страны, Сербия получит документ о санкциях США против NIS 10 или 13 января.

По словам Юшкова, странность заключается в том, что об этих санкциях известно лишь со слов самого Вучича. Американцы, вводя такие меры, публикуют всю информацию о них на сайте официального подразделения при министерстве финансов США, которое и занимается этими вопросами. Однако никакой информации об указанных решениях там пока нет.

«И такое складывается ощущение, что сербское руководство пытается просто заработать на этом моменте. Говорит, что будут ужасные санкции. Мы ни в коем случае не должны их допустить, и поэтому мягко России намекает, что есть только два варианта: либо президент России Владимир Путин должен дать указания «Газпромнефти» и «Газпрому», чтобы те продали свою долю в самой Сербии, либо правительство Вучича вообще национализируют эту компанию и деньги никакие не заплатят», — сказал аналитик.

Юшков считает подозрительным то, как сильно Вучич драматизирует эту ситуацию, говоря, что всей экономике Сербии фактически настанет конец, если эти ужасные американские санкции будут введены. Но эксперт уверен, что даже если данные об ограничениях верны, из-за этого никакой катастрофы в Сербии не произойдёт.

«Даже если мы предположим самый худший сценарий — SDN-лист. Те самые блокирующие санкции, когда никакие экономические контакты не разрешены. И что, разве в Сербии произойдёт катастрофа? Нет, Россия эти санкции не признаёт. Соответственно, российские компании будут продолжать поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба». Сейчас вот сербский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) снабжается по нефтепроводу «Дружба». То есть право собственности на эту нефть переходит только в самой Сербии. Поэтому как бы чего тут бояться-то?» — спросил аналитик.

Он напомнил, что сумма выкупа российских акций, которую называет Вучич, равна 700 млн евро, а стоимость всей компании NIS — 1 млрд евро. По мнению Юшкова, эта стоимость выглядит откровенно заниженной.

«В 2009 году «Газпромнефть» купила свой контрольный пакет за 400 млн евро. После этого вложила в модернизацию 2,7 млрд долларов, сделав этот НПЗ одним из наиболее технологически развитых заводов во всей Европе. Это отличный актив, куда вложены миллиарды долларов в саму модернизацию, плюс к нему присоединили ещё несколько других химических компаний. Поэтому он стоит гораздо больше миллиарда, про который сейчас говорит Вучич», — рассказал эксперт.

В случае, если российские компании продадут свои акции, Сербия не будет держать этот пакет целиком у себя, считает аналитик. По его мнению, часть этих акций вновь может оказаться в руках зарубежных компаний, а государство заработает на этой сделке.

«Естественно, они потом продадут этот пакет другой компании, которая сможет обеспечить поставки нефти. Сербия поэтому и продала изначально их «Газпромнефти». Тогда это было ещё и для того, чтобы модернизировать этот завод, потому что он был откровенно старый и где-то повреждённый «гуманитарными интервенциями» НАТО, как это называют на Западе. Ну то есть разбомблен частично. И, чтобы туда гарантированно шли поставки нефти, взяли компанию, которая сама нефть и продаёт. Вот и теперь они, если купят акции NIS, то продадут наверняка тому, кто может поставлять туда свою нефть. И, конечно, подороже продадут, чтобы ещё в наваре остаться. Потому что этот завод стоит гораздо больше, чем заявляет Вучич», — уверен Юшков.

В целом эксперт полагает, что опасения президента Сербии по поводу санкций сложно назвать оправданными, потому что подобных прецедентов в отношении нефтеперерабатывающих компаний в Европе ранее не было.

«Поэтому вот эти недоговорки со стороны Вучича, и вообще очень странное такое поведение — попытки всех запугать, скорее продать или вообще национализировать — выглядят как попытка воспользоваться моментом, отжать по дешёвке хороший актив. Это потенциально очень опасная тема для российско-сербских отношений. Вот он должен тогда напрямую сказать, в чём угроза, кто его и о чём предупредил и какие санкции планируются», — отметил специалист.

По словам аналитика, для России потеря акций сербской компании не принесёт глобальных проблем, так как всегда есть возможность переориентироваться на другие рынки. Но эксперт допустил, что пострадает сама компания «Газпромнефть».

«Эти объёмы, которые сейчас поставляются по нефтепроводу «Дружба» в Сербию, они просто перейдут на танкеры и будут проданы на азиатские рынки. Мы просто поменяемся кем-то рынкам сбыта. Хотя для самой компании «Газпромнефть», конечно, это неприятная история. Они вложили огромные деньги, модернизировали всё это, развивали, выстроили вертикально-интегрированную цепочку. Свою нефть поставляли на свой НПЗ и продавали частично на своих же заправках»,— подытожил Юшков.

Как сообщало ИА Регнум, власти США собираются ввести санкции против российско-сербской компании NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпромнефти». Вучич отмечал, что Сербии следует провести переговоры с Москвой о возможном снижении российской доли до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, более 56% акций которой принадлежат российским собственникам, является частью гибридной войны против Сербии, заявлял вице-премьер Сербии Александр Вулин.

3 января Вучич рассказал, что провёл тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. Хороших новостей по теме санкций в отношении NIS нет, сказал президент Сербии. 4 ноября он заявил, что намерен обсудить вопрос о вероятных санкциях против российско-сербской компании с президентом РФ.