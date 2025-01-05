Курск, 5 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Российские бойцы ликвидировали технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе отражения контратаки противника. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Известий».

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«В Курской области в районе хутора Бердин российская армия уничтожила военную технику Вооружённых сил Украины» — сказано в публикации.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, которая пыталась пойти в контратаку в направлении хутора в Курской области. Удары по вражескому подразделению наносились артиллерией и авиацией российской группировки «Север». В результате действий военных ВС РФ удалось уничтожить два танка, машину разграждения и семь бронемашин с десантом ВСУ.

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