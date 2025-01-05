Донецк, 5 января, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России продвинулись в северной части города Курахово (Донецкая Народная Республика), продолжается зачистка городской промзоны от украинских подразделений, сообщил 5 января глава ДНР Денис Пушилин.

ИА Регнум

«Бои продолжаются в самом Курахово, в западной его части, в промзоне — освобождение и зачистка территории проходят именно там. Также с юга мы видим активные боевые действия, идет продвижение в северной части Курахово», — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Пушилин также отметил успехи военных ВС РФ в районе населённого пункта Славянка в ДНР. На красноармейском направлении продолжается продвижение российских сил и занятие укреплённых позиций противника, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 января российские военные подняли триколор на западной окраине Курахово. В этот же день украинские формирования прекратили организованное сопротивление в городе.

31 декабря военкор Юрий Котенок сообщил, что Курахово освобождено от ВСУ. Он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться отряды украинских сил, а подразделения ВС РФ зачищают населённый пункт от остатков противника.

В этот же день в силовых структурах проинформировали, что украинские подразделения за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. Речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.