Афины , 5 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Похороны бывшего премьер-министра Греции Костаса (Константиноса) Симитиса состоятся в Афинах 9 января. Об этом 5 января сообщил греческий телеканал ERT News.

Global Look Press/Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com Костас Симитис

Отпевание пройдёт в главном кафедральном соборе Элладской православной церкви в центре столицы страны. По решению властей Греции, похороны политика будут оплачены государством.

Ему окажут почести как действующему главе правительства. В стране также объявлен четырехдневный национальный траур.

Симитис скончался утром 5 января. Ему было 88 лет. СМИ уточняли, что политика доставили в без сознания в больницу в городе Коринф, где медики безуспешно пытались провести реанимационные мероприятия.

Симитис родился в 23 июня 1936 года в городе Пирее. Он руководил правительством Греции с января 1996 года до марта 2004 года. До этого в разные периоды времени он также работал министром образования страны, возглавлял министерство национальной экономики и министерство сельского хозяйства республики.