Москва, 5 января, 2025, 18:54 — ИА Регнум. ВСУ могли нанести удар по автомобилю с журналистами в ДНР по предварительному сговору и по мотивам идеологической ненависти, следует из материалов уголовного дела.

4 января FPV-дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате нападения погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. ОН возвращался со съёмок обстрела ВСУ мирных жителей в городе Горловке.

Кроме того, пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»; «Умышленное повреждение имущества»).

В материалах расследования также сказано, что следователи видят общий преступный умысел в обстреле в Горловке и ударе по машине с сотрудниками СМИ. Отмечается, что российские правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к принятию решения о нападении на гражданский автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будет установлены и понесут наказание.

Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань, который знал Мартемьянова по его работе, назвал гибель коллеги большой потерей. Он заявил, что корреспондент погиб при выполнении своей работы и журналистского долга. Военкор добавил, что Мартемьянов запомнился очень добрым, позитивным и бесстрашным человеком.