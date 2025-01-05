Киев, 5 января, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали музыкального редактора украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, ранее вступившего в ряды ВСУ, сообщило во воскресенье, 5 января, украинское агентство «Униан».

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Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в звании младшего сержанта, сказано в сообщении.

Популярное украинское кулинарное реалити-шоу «МастерШеф» выходит в эфир с 2011 года. Победитель проекта получает денежный приз и сертификат на обучение во французской кулинарной школе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что украинские войска за 2024 год потеряли свыше 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

За указанный период российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации свыше 58 тыс. единиц различного вооружения и техники противника, включая 18 тыс. единиц иностранного производства, отметил министр.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, отмечал глава государства.