Киев, 5 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить 155-ю бригаду «Анны Киевской», бойцы которой ранее обучались во Франции, из-за массового дезертирства.

Иван Шилов ИА Регнум

Главком ВСУ провёл ежемесячную встречу с командирами украинских подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения», — написал он в Telegram-канале.

Сырский добавил, что на Украине пытаются увеличить количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.

В декабре главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов сообщил, что более тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. По его словам, данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили.

Позже украинский журналист рассказал, что уже на этапе отправки бригады на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев дезертирства. Бутусов также обвинил военное руководство страны в том, что они начали обращать внимание на боеспособность бригады только на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ряды ВСУ истощаются из-за массового дезертирства. Из-за больших потерь на фронте в ряды украинских вооружённых сил собираются призывать 18-летних парней, заключил он.