Берлин, 5 января, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Новые власти Сирии «замазали» изображения главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях в публикации в соцсетях после встречи в Дамаске, сообщил в воскресенье, 5 января, немецкий телеканал N-tv.

N-tv

Изображения переводчиков, которые сопровождали Бербок, также были размыты, сказано в сообщении. Журналисты заявили, что причинами якобы стали «проблемы» новой сирийской власти в общении с женщинами-политиками. Они отметили, что изображения главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро размывать на фотографиях не стали.

«Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьёзные проблемы в общении с влиятельными женщинами-политиками из-за границы», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в ходе визита Бербок в Сирию представители новой администрации этой страны отказались пожимать ей руку. На опубликованных кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул Барро, оба встречающих пожали её.

Каждое из действий Бербок в ходе её визита в Сирию в отдельности можно было бы оправдать незнанием, растерянностью или торопливостью главы МИД Германии, но все они вместе свидетельствует только о пренебрежении Бербок к посещаемой ею стране, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Александр Марлинский.