Берлин, 5 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники подкинули свиную голову к дому Прагера в городе Апольда на востоке Германии. Здание считается местом памяти евреев — жертв нацизма, сообщила в воскресенье, 5 января, газета Bild.

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По этим данным, инцидент произошёл 3 или 4 января. Возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Расследование ведёт служба государственной безопасности.

Премьер-министр земли Тюрингия Марио Фойгт и глава МВД региона Георг Майер в совместном заявлении осудили действия злоумышленников.

«Мы самым решительным образом осуждаем осквернение дома Прагера в Апольде. Ни там, ни в Тюрингии или Германии не должно быть места антисемитизму», — сказано в заявлении земельных властей.

В здании, у которого была оставлена свиная голова, ранее располагалась контора еврейского торговца Бернхарда Прагера, вся семья которого была убита германскими нацистами во время Холокоста.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года жюри Общества немецкого языка назвало главным словом года Krisenmodus («кризисный режим»). Также в тройку «призёров» были включены слова «антисемитизм» и leseunfähig («неумение читать»).

В апреле 2024 года власти Германии уведомили посольство РФ, что считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей, большинство из которых были освобождены Красной армией.