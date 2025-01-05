Вашингтон, 5 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Власти Украины за прошедший год мобилизовали в ряды вооружённых сил (ВСУ) около 200 тыс. человек в 2024 году. Об этом 5 января сообщила американская газета The Washington Post.

Flickr.com/President Of Ukraine

«Украинские и западные официальные лица подсчитали, что Киев в конечном итоге призвал около 200 000 новобранцев», ― указано в статье.

Издание напомнило, что Валерий Залужный, будучи в должности главнокомандующего ВСУ, требовал от властей Украины призвать в ряды украинской армии около 500 тыс. человек, однако глава киевского режима Владимир Зеленский это предложение не принял.

WP отметило, что на фоне нехватки личного состава в ВСУ некоторые военные на Украине заявили, что они смирились с реальностью того, что поддержка Запада оружием сокращается.

Как сообщало ИА Регнум, о необходимости мобилизовать в ВСУ около 500 тыс. человек Залужный заявил в конце января 2024 года во время разговора с Зеленским. Он отметил, что у России больше сил и оружия, чем у Украины, поэтому нужно объявлять новую мобилизацию, чтобы получить преимущество. Однако Зеленский отверг это предложение, поскольку, по его словам, у Украины нет возможности платить зарплату новобранцам без увеличения налогов.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) заявил 17 декабря, что методы насильственной мобилизации украинских граждан не оправдывают себя, эту практику необходимо отменить. Подобные вещи дискредитируют ВСУ и самым негативным образом сказываются на имидже власти, уверен политик.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации.

Ирландский журналист Чей Боуз 31 декабря заявил, что глава киевского режима уже в течение ближайшего месяца понизит мобилизационный возраст для украинцев.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался с 27 до 25 лет.