Москва, 5 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Квоту российских фигуристов на квалификационном турнире перед Олимпиадой вряд ли увеличат из-за несправедливого отношения к РФ. Об этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила 5 января изданию «ВсёПроСпорт».

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Она отметила, что России позволили выставить по одному спортсмену в каждой дисциплине, хотя должно быть по три.

«Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости», — сказала Тарасова.

По её словам, рассчитывать на иностранные спортивные власти не стоит. Расчёт должен быть на то, что единственный российский спортсмен, который отправится на Олимпиаду, выступит там лучше всех.

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) предстоит назвать участников квалификационного турнира в феврале 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Игры в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.

Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт в Китае 17–21 сентября 2025 года. Сами Олимпийские игры состоятся в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.