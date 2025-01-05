Москва, 5 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Для распознавания метапневмовируса российским врачам с 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 5 января.

Петр Ковалев/ТАСС

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением метапневмовируса в Китае. Ведомство ведёт мониторинг ситуации, а у врачей в РФ есть необходимые реагенты для распознавания вируса, сказано в сообщении.

«Современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только метапневмовирус, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и множество других патогенов, вызывающих острые респираторные заболевания», — отметила пресс-служба.

Реагенты обеспечивают высокую чувствительность и специфичность анализов, что позволяет врачам быстро определять тип инфекции и назначать лечение, сказано в сообщении.

Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию, напомнили в Роспотребнадзоре. Вирус может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей, а также людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами респираторных заболеваний.

Вирус передается воздушно-капельным путём, отметила пресс-служба. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Как передавало ИА Регнум, 5 января издание Independent сообщило, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека. Местные СМИ сравнили ситуацию с периодом начала распространения коронавирусной инфекции в 2019 году, отметив, что «неустойчивая тенденция к росту» заражения вирусом наблюдается среди несовершеннолетних до 14 лет.

5 января о случаях выявления метапневмовируса сообщили власти Казахстана. С 1 октября 2024 года было выявлено не менее 30 случаев. При этом всего за этот период в стране выявили более 2 млн случаев заболевания ОРВИ.