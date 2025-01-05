Сухум, 5 января, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Власти Абхазии объявили 6 января днём траура по пятерым детям, погибшим в результате пожара в Галском районе республики. Об этом сообщили 5 января в пресс-службе исполняющего обязанности абхазского президента Бадры Гунбы.

МЧС Республики Абхазия

Отмечается, что и. о. главы государства подписал соответствующий указ.

«Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи», — уточнила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, в результате которого погибли пятеро детей, произошёл утром 5 января в частном доме в селе Папынырхуа (Саберио). Все погибшие — родные сестры. Самой старшей девочке было восемь лет.

Возгорание началось, когда бабушка, находившаяся одна с пятью детьми, решила растопить печь. Огонь мгновенно охватил деревянное строение.