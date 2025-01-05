Москва, 5 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оказался слабым руководителем. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «ВсёПроСпорт».

Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

«Я выборы главы МОК особенно не жду. Господин Бах оказался слабым руководителем. Что касается нынешних кандидатов, то мы знаем их имена, а вот программы я пока не видела. Или о них у нас попросту не пишут», — отметила она.

Роднина добавила, что всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть на посту главы МОК человека, имеющего чёткую программу.

«Хуан Самаранч, когда избирался, ставил задачу объединения олимпийского движения. У Жака Рогге же во главе угла была чистота спорта в плане фармацевтики. А потом пришёл Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены», — также рассказала депутат.

По её словам, у Баха не было конкретной программы, а его попытка добавить к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе» дала обратный результат.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Он отметил, что Россия в свою очередь продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.