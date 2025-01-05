Симферополь, 5 января, 2025, 16:58 — ИА Регнум. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры для спасения птиц от мазута, который разлился после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила 5 января министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Для спасения загрязнённых птиц в муниципальных образованиях Крыма развёрнуты оперативные штабы и помывочные центры», — написала она в Telegram-канале.

Шевцова добавила, что в случае обнаружения пострадавшей птицы её можно привезти в штаб по указанным в публикации адресам. Или сообщить об этом по телефону. Министр экологии также призвала не пытаться самостоятельно очистить птиц, чтобы не навредить ни себе, ни пернатым.

4 января ИА Регнум передавало, что на Кубани и в Крыму собрали более 86 тыс. тонн загрязнённого грунта. На данный момент в Крыму продолжается очистка 15-километровой береговой линии, в том числе работы проводятся на двух новых выявленных участках выброса мазута.

31 декабря сообщалось, что с побережья Краснодарского края специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн загрязнённых грунта и песка. В то же время на побережье в Крыму собрали свыше 226 тонн.

Частичная утечка нефтепродуктов произошла 15 декабря в результате крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212».