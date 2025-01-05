Нововоронеж, Воронежская область, 5 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Об этом 5 января сообщило управление коммуникаций атомной станции после появления информации о налёте БПЛА.

Роман Демьяненко/ТАСС

Отмечается, что действуют все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон находится в норме.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об уничтожении в окрестностях Нововоронежа двух украинских беспилотников. Отмечалось, что они пытались атаковать станцию и были сбиты около 12:10 мск.

В полдень в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, предупреждение действовало около 10 минут. Ранее губернатор Александр Гусев информировал в Telegram-канале о перехвате ночью над регионом одного украинского дрона.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, в ночь на 5 января над Воронежской областью сбили два беспилотника ВСУ. В общей сложности средства ПВО ночью уничтожили в небе над пятью регионами России 61 вражеский беспилотник.