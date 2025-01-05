Лондон, 5 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Необходимо тщательно расследовать роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений. Об этом заявил лидер правоконсервативной партии Reform UK Найджел Фарадж в беседе с GB News.

Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

«Важно, чтобы расследование выявило любые действия социальных служб, полиции и местных советов, которые пытались скрыть масштабы проблемы», — отметил он.

При этом Фарадж сфокусировал внимание на том факте, что Стармер руководил Королевской прокурорской службой в период, когда сексуальные преступления в городах в зоне его ответственности замалчивались.

«Мы заслуживаем всестороннего общественного расследования. Общественность должна знать, насколько ужасным это было и как долго это продолжалось», — добавил политик.

В Великобритании в последнее время развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке. При этом Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.

Как передавало ИА Регнум, 3 января американский миллиардер Илон Маск призвал Стармера подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации.

1 января Маск также призвал голосовать за партию Фараджа Reform UK и назвал её последней надеждой Великобритании.

17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.