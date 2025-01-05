Москва, 5 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов сотрудничает со следствием и даёт показания на других фигурантов дела о коррупции при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил 5 января ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Иванов сотрудничает со следствием и даёт показания, изобличая других фигурантов уголовного дела о коррупционной схеме обналичивания бюджетных денег со счетов предприятия», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что с показаниями Иванова связаны более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны РФ и по местам жительства должностных лиц управления, проведённые в конце минувшего года.

Кроме того, дали показания свидетели по делу об использовании должностными лицами своих служебных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Иванов и другой топ-менеджер «Спецтехники» Игорь Миронов 30 августа 2024 года были арестованы решением Пресненского районного суда Москвы по обвинению в превышении должностных полномочий. Позже срок ареста им продлили до конца января.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые договорились с Минобороны об определённых обязательствах. При этом они знали, что «Спецтехника» не успеет вовремя исполнить гособоронзаказ. Ущерб государству от злоупотреблений полномочиями превысил 1 млрд 35 млн 207 тыс. рублей.

В ноябре 2024 года были арестованы активы сына Иванова — счета и имущество — на общую сумму более 1 млрд рублей.