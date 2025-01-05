ДНР, 5 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил РФ подняли флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил 5 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

кадр из видео

«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Сопредседатель координационного совета подчеркнул, что времена, когда город находился под оккупацией киевского режима, уходят навсегда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 января, Рогов отметил, что подразделения ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово. Он уточнял, что есть одиночные группы украинских военных, от которых Вооружённые силы РФ зачищают западные окраины города.

2 января Рогов информировал, что российские бойцы подняли флаг России над кураховской теплоэлектростанцией (ТЭС). По информации сопредседателя координационного совета, его водрузили военнослужащие из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

В этот же день стало известно, что российские войска фактически зачистили группировку ВСУ, которая попала в огневой мешок к югу от Курахово. Речь шла о рубеже от Успеновки до села Янтарного и его окрестностей.

Обозреватели американской газеты The New York Times ранее подчёркивали, что после освобождения Курахово для ВС РФ откроется путь на Днепропетровский регион. Авторы публикации также написали, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают.