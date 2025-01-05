Кишинёв, 5 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Экстренные службы Молдавии готовы оказать помощь жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая столкнулась с проблемами с электроснабжением. Об этом заявили 5 января в комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Молдавии.

AP/TASS/Ramon Espinosa

«Полиция, медицинские службы и службы экстренного реагирования готовы оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале молдавского правительства.

В ведомстве отметили, что объем электроэнергии, вырабатываемой Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС на левом берегу Днестра, недостаточен. По информации комиссии, из-за этого в Приднестровье вводятся веерные отключения света.

Согласно данным властей Молдавии, отключения затронули также сёла Копанка и Варница, находящиеся под контролем Кишинёва.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января первый зампредседателя правительства и министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник рассказал, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу в связи с отсутствием энергоресурсов. Он добавил, что кризис носит настолько тяжёлый характер, что нет нужды перечислять, какие заводы прекратили деятельность.

4 января директор хлебокомбината в городе Рыбнице в ПМР Владимир Сычёв проинформировал, что его предприятие остановило работу из-за прекращения поставок российского газа.