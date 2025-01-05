Москва, 5 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Mark Schiefelbein/AP/TASS

«По имеющимся данным, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», — отметила пресс-служба.

Острые респираторные инфекции активно распространяются внутри КНР, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей до 14 лет, отметило ведомство со ссылкой на данные управления по контролю и профилактике заболеваний Китая.

«Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция может проявляться насморком; кашлем; повышением температуры; трудностями с дыханием; другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передаётся воздушно-капельным путем», — сказано в сообщении.

В России с 2010 года доступен набор реагентов для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметила пресс-служба. Реагенты обеспечивают высокую чувствительность и специфичность анализов, что позволяет врачам быстро определять тип инфекции и назначать соответствующее лечение, сказано в сообщении. При появлении симптомов ОРВИ следует обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения, добавили в Роспотребнадзоре.

Как передавало ИА Регнум, 5 января издание Independent сообщило, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека. В Сети начали появляться кадры с людьми в масках, сделанные в больницах.

Местные СМИ утверждают, что это напоминает начало распространения коронавирусной инфекции в 2019 году и что «неустойчивая тенденция к росту» заражения HMPV наблюдается среди несовершеннолетних до 14 лет. 5 января о случаях выявления метапневмовируса сообщили власти Казахстана.