Лондон, 5 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Китай будет использовать в отношении избранного президента США Дональда Трампа три стратегии. Такое предположение высказал экс-сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос в беседе с британской газетой The Financial Times (FT).

Артем Иванов/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп

«Председатель КНР Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он отказался лично присутствовать на инаугурации Трампа и нанесёт ответный удар быстро и жёстко, чтобы получить рычаги влияния», — рассказал эксперт.

Всего Медейрос выделил три стратегии Китая: принятие ответных мер, адаптация и диверсификация. По его словам, такое решение было принято на фоне возможной «торговой войны» с США, а также после недавних угроз Трампа ввести большие пошлины.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября на полях саммита АТЭС Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США. На следующий день на встрече с действующим президентом США Джо Байденом он отметил, что несоответствия заявлений и действий со стороны американских властей может привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина.

2 января 2025 года министерство торговли КНР внесло в свой список экспортного контроля 28 американских компаний. В перечень попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence, System Studies & Simulation и другие организации. Китайским фирмам запретили поставлять в адрес указанных организаций продукцию двойного назначения.