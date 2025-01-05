Дамаск, 5 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Лицо главы МИД ФРГ Анналены Бербок было замазано на фото, опубликованном новыми властями Сирии по итогам недавних переговоров в Дамаске. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv, который изучил снимки в соцсетях.

n-tv.de

3 января Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом. В столице Сирии они провели переговоры с главой новой администрации страны Ахмедом аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

«Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», — указано в публикации немецкого канала.

К материалу также прикреплено фото, опубликованное сирийскими властями в своих соцсетях. На данной фотографии лицо Бербок сильно размыто и её невозможно опознать.

Как передавало ИА Регнум, новые сирийские лидеры отказались пожимать руку главе МИД Германии, которая 3 января прилетела в Сирию с необъявленным визитом. Соответствующее видео появилось в Сети. Позднее в ходе визита аналогичная ситуация произошла и при встрече Бербок с Ахмедом аш-Шараа. Он пожал руку только главе МИД Франции.

В ходе своего визита в Сирию дипломат призвала убрать находящиеся в этой республике военные российские базы. Она заявила, что Москва должна проявить уважение к суверенитету Дамаска.