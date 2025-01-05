Владимир, 5 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимирской области, сообщается 5 января на сайте ведомства.

Екатерина Штукина/РИА Новости Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в Сети видео с матерью пострадавшей гимнастки. Женщина рассказала, что после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Также в ролике была представлена аудиозапись, на которой тренер оскорбляет воспитанницу с использованием ненормативной лексики, повышенного тона и угроз.

«По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — сказано в заявлении СК РФ.

В конце декабря Бастрыкин поручил руководству управления СК по Адыгее возбудить уголовное дело по факту насилия жителя республики над своими детьми. Это случилось после того, как в Сети появилась информация о мужчине, который вместе с супругой систематически подвергал своих детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам,

Ранее председатель СК поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об истязании мальчика в школе в Улан-Удэ. СМИ сообщали, что в одной из школ Бурятии во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание от полученного удара.