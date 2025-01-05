Сана, 5 января, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) совершили ракетную атаку на электростанцию «Орот Рабин» возле города Хайфы на севере Израиля. Об этом сообщил 5 января военный представитель йеменской организации Яхья Сариа.

Константин Чалабов/РИА Новости

«Вооружённые силы [хуситов] атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» электростанцию «Орот Рабин» южнее Хайфы», — говорится в его заявлении, которое распространил телеканал Al-Masirah.

Сариа отметил, что цель успешно поражена. Военный представитель движения уточнил, что этот удар был нанесён в поддержку сектора Газа. Кроме того, он добавил, что военные возможности хуситов «постоянно развиваются».

Как передавало ИА Регнум, 3 января движение «Ансар Алла» также информировало о нанесении ракетного удара по электростанции. Атаке подвергся объект восточнее израильского города Тель-Авива. Помимо этого, хуситы заявили о применении беспилотников для удара по «военной цели», которая находилась в указанном населённом пункте.

1 января движение «Ансар Алла» распространило информацию об уничтожении над территорией Йемена дрона MQ-9 Reaper американского производства. По словам Яхьи Сарии, беспилотник находился в воздушном пространстве провинции Мариб.

28 декабря хуситы сообщили, что атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военно-воздушную базу Неватим в пустыне Негев на юге Израиля.