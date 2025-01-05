Симферополь, 5 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. В очередях на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани скопилось почти 600 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 490 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении от 15:00 (мск).

При этом по состоянию на 11:00 (мск) затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было зафиксировано. Перекрытия моста также не было.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря в 14:56 (мск) Крымский мост был перекрыт. В 16:10 (мск) движение возобновилось. За это время у подъездов к мосту скопились стони автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в этот же день объявлял в городе воздушную тревогу, которая была отменена около 17:06 (мск).

Поздно вечером 19 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостановили. Ограничение действовало в течение примерно часа и затем было отменено.