Вашингтон, 5 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Руководство Украины пытается «очаровать» избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией и показать ему, что соглашения с Россией в перспективе дорого обойдутся Вашингтону. Статью об этом опубликовала газета The Times.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Вот уже несколько недель глава киевского режима Владимир Зеленский отправляет в Вашингтон доверенных лиц, чтобы те «обхаживали и всячески уговаривали приближённых» Трампа. Пока что команда республиканца никак не намекнула на то, как именно он намерен добиваться обещанного прекращения конфликта, говорится в материале.

Американским администрациям запрещено обсуждать политику с иностранцами до того, как избранный президент приступит к исполнению обязанностей. Однако в Киеве полагают, что команда Трампа ещё не определилась со стратегией, поэтому у Украины остаётся шанс повлиять на процесс.

По словам народного депутата Украины Александра Мережко, у Трампа плохие ассоциации с этой страной, как следует из книги его бывшего соратника Джона Болтона.

«Так что нам нужно попробовать изменить это восприятие. По меньшей мере надо попытаться», — заявил изданию Мережко.

По словам нардепа, в декабре посетившего Вашингтон, его весьма воодушевили переговоры с высокопоставленными представителями Республиканской партии США. Они сделали особый упор на то, что предвыборные заявления и реальный политический курс отличаются.

Трампа, мыслящего «категориями затрат и выгод», можно привлечь на сторону Киева, если убедить в негативных долгосрочных последствиях «сделки» с Россией. Восточная Европа окажется ещё более уязвимой, за что в конечном итоге будут дорого расплачиваться США, отметил Мережко.

«С какой ему стати давать деньги Украине? Мы обязаны объяснить ему, зачем так поступать», — пояснил украинский парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации, которая пройдёт в Вашингтоне 20 января. Глава киевского режима 3 января в ходе телемарафона выразил уверенность, что Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после вступления в должность.

По словам Зеленского, урегулирование украинского конфликта — один из приоритетов для Трампа, поэтому в рамках переговоров начнётся выстраивание шагов, которые приведут к завершению горячей фазы конфликта.