Москва, 5 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Мемориал в память о корреспонденте «Известий» Александре Мартемьянове, погибшем в результате атаки ВСУ в ДНР, открылся в здании мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия».

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В знак скорби коллеги журналиста приносят цветы к этому месту. На мемориале установили портрет Мартемьянова. Кроме того, рядом висит фотография редактора «Известий» Максима Елисеева, который также погиб в зоне проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января FPV-дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе в ДНР. Мартемьянов возвращался со съёмок обстрела жителей в Горловке, совершённого ВСУ. От полученных ранений корреспондент скончался. Помимо этого, при нападении пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Мартемьянова и ранения четырёх других журналистов по ст. 105 и 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»; «Умышленное повреждение имущества»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будет установлены и понесут наказание.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам Александра Мартемьянова. Он отметил, что убитый журналист отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Руководитель региона добавил, что Мартемьянов до конца выполнил свой гражданский и журналистский долг.