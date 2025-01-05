Белград, 5 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Сербия готова выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут против этой компании санкции, но хотела бы избежать такого развития событий, заявил в воскресенье, 5 января, президент страны Александр Вучич.

РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич

В интервью «Радио и телевидение Сербии» он оценил сделку, если речь будет идти о всём пакете акций, в диапазоне от 500 до 700 млн евро.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет 1 млрд евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах. Это было бы 500–600–700 млн», — сказал Вучич.

Президент Сербии заявил, что старается избежать этого варианта развития событий, и отметил бессмысленность введения санкций в случае, если Россия сразу получит средства за свои акции.

Как сообщало ИА Регнум, власти США собираются ввести санкции против российско-сербской компании NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». Вучич отмечал, что Сербии следует провести переговоры с Москвой о возможном снижении российской доли до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, более 56% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», является частью гибридной войны против Сербии, заявлял вице-премьер Сербии Александр Вулин.

3 января Вучич рассказал, что провёл тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. Хороших новостей по теме санкций в отношении NIS нет, сказал президент Сербии. 4 ноября он заявил, что намерен обсудить вопрос о вероятных санкциях против российско-сербской компании с президентом РФ Владимиром Путиным.