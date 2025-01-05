Москва, 5 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Публикации в западных СМИ о «неограниченном количестве» российских военных — это попытка оправдать поражения ВСУ на линии фронта, заявил военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в разговоре с ИА Регнум.

Алексей Коновалов/ТАСС

Издание The Washington Post написало о том, что в ВСУ оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян на отдельных участках в зоне спецоперации. Газета со ссылкой на военнослужащего 35-й бригады морской пехоты Украины также сообщила, что ВСУ настигает истощение и падение морального духа. Из-за чего бойцы всё чаще поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий.

«Я думаю, что это попытка оправдать то, что происходит сейчас на фронте. ВСУ терпят поражение в Донбассе, толком ничего не получается в Курской области, ужасающие потери, поэтому надо что-то придумать. Они жалуются американцам, американцы их поддерживают в этом плане»,— сообщил военный эксперт.

Собеседник отметил, что в российской армии крайне трепетно подходят к сохранению жизней солдат. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в июне 2024 года обратился с просьбой к командирам беречь жизни бойцов, а не оружие.

«При этом стоит отметить, что в России людоловы не бегают, а добровольцы идут сами. Разумеется, есть материальный фактор, но, в общем-то, люди понимают, куда идут, зачем это, для чего. Особую роль, конечно, сыграла курская авантюра врага. В позапрошлом году и в прошлом году было более 400 тысяч человек, добровольно заключивших контракт. В совокупности это всё заставляет противника думать о том, что нас много»,— заявил Дандыкин.

Но при этом, уточнил специалист, даже если количество российских бойцов при штурме небольшое, около 5-7 человек, то они всё равно успешно выполняют задачи и за взвод, и за роту. А потери врага, которые уже перевалили за 1 миллион, лишь подтверждают это, считает эксперт. Дандыкин напомнил, что киевский режим направляет все свои войска на боевые действия против России, потому что у главы киевского режима Владимира Зеленского такая задача, и других нет. В то время, как Москве нужны люди с ружьём, и на севере, и на Балтике, и на тихом океане, и везде их хватает, пояснил капитан первого ранга.

«Соответственно, Зеленский уже говорит, что надо возвращать украинцев, которые сбежали в Европу. Возвращать на поле боя. Они отовсюду ищут людей. Пленных, которых по обмену возвращают на Украину — направляют опять на поле боя. Были случаи, когда те же самые бойцы снова попадали в плен», — рассказал военный эксперт.

Дандыкин уточнил, что в связи с нехваткой бойцов у ВСУ призывной возраст на Украине может понизиться до 18 лет уже в скором времени. Помимо понижения призывного возраста, Киев может начать осуществлять мобилизацию женщин. Специалист считает, что такие события неизбежно приведут к краху Украины.

Поддержку переговорных инициатив Трампа в рядах ВСУ военный эксперт связывает с тем, что на Украине рассчитывают на благоприятный для киевского режима исход этих самых переговоров.

«Они говорят о переговорах в свою пользу. Зеленский говорит, что если будет заключено какое-то перемирие на их условиях, то тогда он пойдёт ещё один раз на выборы. И надо сказать, что у него ещё есть определённая поддержка. Там хватает идиотов, которые его поддерживают, несмотря на то, что он уже угробил столько людей», — заключил Дандыкин.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря заявил, что Украина заплатит своими территориями и присутствием военных иностранных государств за «западную авантюру». По его мнению, киевский режим приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ухудшаются с каждым днём.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 30 декабря заявил, что Украине придётся отказаться от части своей территории. По его словам, на это указывает нынешняя реальность.

Британский военный эксперт Ричард Кемп считает, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в военном конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 января заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену».

Президент Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.