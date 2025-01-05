Дальнегорск, Приморский край, 5 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Председатель думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов опроверг информацию о видео, которое было опубликовано от его имени в соцсетях, где он якобы сравнивал граждан с опарышами.

Ранее в местном административном Telegram-канале «Administration_Dalnegorsk» было опубликовано видео, в котором рассказывалось о сборе ТКО в регионе. В комментариях под постом развернулась дискуссия, и одному из пользователей в ответ на его негативный комментарий пришло видео опарышей с подписью «комментаторы Administration_Dalnegorsk». При этом отправлено данное видео было с профиля, привязанного к номеру телефона депутата Харламова.

«Абсолютно нет», — ответил депутат на вопрос «РИА Новости» касательно того, отправлял ли он это видео пользователю.

Харламов уточнил, что 2 января его аккаунт был взломан мошенниками за счёт использования вредоносной ссылки. По его словам, получив доступ к его профилю, хакеры начали осуществлять массовую рассылку материалов оскорбительного характера, а также опубликовали в Сети его личную переписку.

Как передавало ИА Регнум, 3 января глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков предупредил, что поддельные сайты мошенников могут полностью копировать настоящие, отличаясь лишь одним символом в домене, поэтому россиянам необходимо быть максимально внимательными. Эксперт призвал пользователей не открывать вложения и не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, если нет полной уверенности в их содержимом.