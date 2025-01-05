Москва, 5 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Курской области превысили 49 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 тыс. военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1 461 боевую бронированную машину, 1 407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 88 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что силы ВСУ потеряли 28 единиц инженерной техники, среди которой машины разграждения, разминирования, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на коллегии Минобороны, назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением против народа России. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакого смысла, это преступная авантюра киевского режима, от которой страдает мирное население. Выбросить противника из Курской области — святая обязанность ВС РФ, а задача спецслужб — найти и покарать преступников, подчеркнул он.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Также за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. км территории.