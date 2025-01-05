Сухум, 5 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Пятеро детей погибли при пожаре в абхазском селе Папынырхуа (Саберио), сообщили 5 января в Галском отделении МЧС республики ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пожар в частном деревянном доме вспыхнул утром, когда бабушка, находившаяся одна с пятью детьми, решила растопить печь. Женщина перепутала бензин с соляркой.

«Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали, дом мгновенно охватило огнём, и спасти их не удалось», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Иркутске в больнице умер ребёнок, пострадавший при пожаре в многоэтажном доме 1 января. Тогда в квартире находился мужчина с двумя трёхлетними детьми. Они смогли покинуть горящую квартиру и были госпитализированы.