Москва, 5 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Почти 120 тысяч раз посетили участники игры с дополненной реальностью «Зима в Москве» площадки проекта.

mos.ru Новогодние украшения в Москве

Игра стартовала в середине декабря в приложении Russpass, присоединиться к ней можно до 28 февраля. Участники игры, посвященной проекту «Зима в Москве», могут лучше узнать новогоднюю столицу вместе с анимационными героями — мультяшками. Их можно поймать с помощью смартфона рядом с фестивальными площадками и достопримечательностями, получить за это снежинки и заработать новые уровни в игре. Более восьми тысяч человек уже нашли хотя бы одну мультяшку.

За пройденные уровни выдают специальные коды, которые можно обменять на баллы программы лояльности «Миллион призов». Участники активировали уже более шести тысяч промокодов, чтобы получить сувениры, скидки или использовать баллы для благотворительности.

Проект «Зима в Москве» объединяет сотни спортивных, развлекательных и культурных мероприятий. Они связаны общей темой истории города и московских традиций гостеприимства и взаимопомощи.