Тирасполь, 5 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Военные непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оказывают помощь местным жителям в условиях энергетического кризиса, спровоцированного остановкой поставок газа. Об этом сообщило минобороны республики.

Александр Кряжев/РИА Новости

«На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей, термосы для еды и горячего питья переданы школам-интернатам», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. Исключением стали лечебные стационары регионального министерства здравоохранения и учреждения со стационарным пребыванием граждан регионального министерства по социальной защите и труду.

2 января зампредседателя правительства и министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.