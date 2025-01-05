Москва, 5 января, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Крупнейшими экспортёрами пива в Россию по итогам 2024 года стали Германия, Чехия и Китай, сообщило в воскресенье, 5 января, «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

Объём экспорта из Германии в 2024 году снизился на 24% (до 105,3 тыс. тонн), однако эта страна сохранила лидерство в рейтинге, сказано в сообщении.

Поставки пива из Чехии, напротив, увеличились более чем на четверть (27%), до 33,1 тыс. тонн. Экспорт из Китая вырос сразу на 60%, до 29,8 тыс. тонн, что позволило КНР переместиться с шестой на третью строчку рейтинга.

Также в списке основных экспортёров пива в Россию — Литва, Бельгия, Польша, Латвия, Казахстан, Нидерланды и Австрия.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года правительство России решило повысить ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран, в среднем на 10%. В частности, вырастут пошлины на пиво, сидр, жареный и растворимый кофе. В Минэкономразвития пояснили, что решение о повышении пошлин принято в рамках ответных мер на антироссийские санкции.

В ноябре 2024 года сообщалось, что за первые девять месяцев года Россия экспортировала в Грузию на 26% больше пива, чем за аналогичный период 2023 года. Объём поставок достиг 1,7 млн долларов. Этот результат стал максимальным с начала ведения статистики — с 2009 года.