Иркутск, 5 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В Иркутске скончался ребёнок, пострадавший при пожаре в многоэтажном доме. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ГУ МЧС России по Иркутской области

Утоняется, что мальчик скончался в больнице спустя несколько дней после происшествия. По факту гибели ребёнка следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ведомстве сообщили, что возгорание в квартире многоэтажного жилого дома по улице Депутатской в Иркутске произошло 1 января.

«Мужчина вместе с двумя трёхлетними детьми смог самостоятельно покинуть помещение. Пострадавшие были экстренно госпитализированы», ― говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

В настоящее время сотрудники следственного ведомства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Подольске Московской области в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли двое малолетних детей. На девятом этаже горела одна из квартир. Пожарные обнаружили там тела двух мальчиков 2020 и 2022 годов рождения. По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за ненадлежащего использования электрооборудования.

В октябре в подмосковной Некрасовке двое детей 11 и 12 лет устроили пожар в квартире, когда пытались приготовить обед. На сковороде вспыхнуло масло, которое обожгло лицо, руки и ноги младшего мальчика, затем огонь перекинулся на мебель и потолок. Пострадавшего ребёнка увезли в больницу.