ДНР, 5 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) прекратили организованное сопротивление в Курахово (Донецкая Народная Республика), заявил 5 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города», — передаёт слова Рогова «РИА Новости».

31 декабря военкор Юрий Котенок сообщил, что Курахово освобождено от ВСУ. Военкор уточнил, что на окраинах города продолжают находиться разрозненные отряды украинской армии и подразделения ВС РФ зачищают населённый пункт от остатков противника.

В этот же день в силовых структурах проинформировали, что украинские подразделения за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. Речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.

2 января ИА Регнум передавало, что подразделения ВС России фактически зачистили группировку ВСУ, которая попала в огневой мешок к югу от Курахово.

На итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он отметил, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.