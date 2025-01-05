Москва, 5 января, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает теннисиста Даниила Медведева лучшим спортсменом 2024 года. Об этом хоккеист заявил 5 января «Матч ТВ».

Dubreuil Corinne/ABACA/ТАСС Даниил Медведев

«Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — ответил Овечкин на соответствующий вопрос.

Медведев, будучи первой ракеткой России, завершил год без трофеев. Его лучшим результатом был выход в финал Открытого чемпионата Австралии в январе, где он уступил победу итальянцу Яннику Синнеру.

В сентябре Медведев выбыл с другого турнира «Большого шлема» US Open на стадии четвертьфинала. Он вновь проиграл Синнеру, выступавшему в ранге первой ракетки мира. После матча россиянин заявил, что не сможет точно назвать причину поражения.

Самого Овечкина, как сообщало ИА Регнум, объявили вторым из лучших хоккеистов XXI века. Первое место, по версии спортивного издания Sportsnet, заслужил канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а третье — канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».

В декабре Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, сумевшим забить не менее 100 голов. В матче 29 декабря против «Детройт Ред Уингз» россиянин забил свой 870-й гол в карьере, продолжая приближаться к рекорду Уэйна Гретцки в 894 гола.