Астана, 5 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 случаев заражения метапневмовирусом выявили медицинские службы в Казахстане с 1 октября 2024 года, сообщили 5 января в казахстанском министерстве здравоохранения.

Максим Захаров/РИА Новости

В ведомстве привели статистику по всем выявленным фактам заболеваний негриппозными вирусными инфекциями.

«С начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе… метапневмовирус — 30 (1,6%)», — отметил минздрав в своём Telegram-канале.

Ведомство также проинформировало, что за указанный период в Казахстане выявили 2 002 335 случаев заболевания ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января интернет-издание Independent написало, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). Ситуация с распространением этого возбудителя привела к переполненности больниц в стране и обеспокоила общественность.

В Сети начали появляться кадры с людьми в масках, сделанные в больницах. Местные СМИ утверждают, что это напоминает начало распространения коронавирусной инфекции в 2019 году. При этом «неустойчивая тенденция к росту» заражения HMPV наблюдается среди несовершеннолетних до 14 лет.

По словам специалистов, метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным, реже контактно-бытовым путем. Симптомы при инфицировании HMPV напоминают простуду или заболевание гриппом и включают в том числе кашель, жар, заложенность носа и общее переутомление. Такие признаки проявляются спустя три-шесть дней после заражения.

Болезнь обычно протекает в лёгкой форме. Вместе с тем заболевание может вызвать пневмонию и другие серьёзные осложнения у младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.