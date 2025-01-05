Москва, 5 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие Александр Манько и Юрий Радченко, взятые в плен в Курской области, обвиняются в совершении терактов в регионе. Об этом сообщила 5 января пресс-служба Следственного комитета России.

СК России

В отношении военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении, завершено предварительное следствие. Установлено, что в середине августа 2024 года они незаконно вторглись в Курскую область и при этом были вооружены автоматами АК-74 и взрывными устройствами.

«Они обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — отметили в ведомстве.

В Суджанском районе бойцы ВСУ, угрожая населению оружием, занимали жилые дома, запрещали мирным жителям передвигаться, стреляли по ним и российским военным. В плен к ВС РФ они попали 30 августа и с тех пор находятся в месте содержания военнопленных.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января СК проинформировал о завершении расследования в отношении четверых украинских военнослужащих, совершивших теракты в Кореневском районе Курской области. Это бывшие бойцы 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а ныне военнопленные Иван Фурлет, Юрий Задорожный, Юрий Сыченко и Юрий Хаюк.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, ранее сообщили в СК России.