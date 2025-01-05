Херсон, 5 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была уничтожена на левом берегу Днепра, сообщили журналистам в российской силовой структуре.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра», — отметил собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что одного диверсанта удалось взять в плен. Остальные члены ДРГ были ликвидированы. Число уничтоженных диверсантов не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Вооружённые силы России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра. Вражеская группа состояла из трёх человек.

22 ноября появилась информация о том, что на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской ДРГ началась перестрелка. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропуском пункте. Двоих членов группы удалось ликвидировать. Ещё четверо успели скрыться, позже начав перестрелку.

20 декабря военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что в лесах у Кременной в ЛНР активизировались диверсионно-разведывательные группы ВСУ. По его словам, украинские диверсанты хорошо подготовлены. Марочко также отметил слаженность ДРГ с тыловыми подразделениями ВСУ.