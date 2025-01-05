Вашингтон, 5 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В США формируется мощнейшая снежная буря, фронт которой может растянуться на 2 тыс. км и накрыть около 62 млн американцев. Об этом сообщил телеканал CNN.

David Zalubowski/AP/TASS

«62 млн человек находятся под угрозой сильного зимнего шторма, который нанесёт самый значительный удар в этом сезоне. Шквал сильного снегопада, дождя и порывистого ветра протяжённостью 1300 миль (около 2 тыс. км), по оценкам, затронет 62 млн человек», — указано в публикации.

Согласно данным телеканала, с воскресенья по понедельник буря может охватить обширную территорию от центральной части страны вплоть до восточного побережья. При этом зимний шторм принесёт с собой обильные осадки. которые, по прогнозам, составят более 30 см, а также порывистый холодный ветер, который может нарушить электроснабжение.

Согласно прогнозу синоптиков, наибольшее количество осадков ждёт такие штаты, как Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября на территорию штата Флорида США обрушился ураган «Милтон». Синоптики и учёные по всему миру ожидали, что «Милтон» станет одним из самых сильных ураганов в истории наблюдений, однако, достигнув побережья, он значительно ослаб.

Тем не менее стихия оказала разрушительное воздействие сразу на несколько штатов. По состоянию на 11 октября известно о 14 погибших, более 5 млн американцев были эвакуированы, а 3,5 млн человек остались без света. Разрушены почти 130 домов.