Москва, 5 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пропустит зимний сезон, подтвердил её тренер Геннадий Габрилян 5 января в беседе с «РИА Новости».

Алексей Колчин/РИА Новости Мария Ласицкене

Имени Ласицкене нет в списке участников Рождественских стартов в Екатеринбурге, опубликованном Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА). Это первый турнир в зимнем сезоне. Прежде пропусков в карьере спортсменки не было.

«Последние три года для Маши были непростыми, у неё были травмы, что являлось препятствием для набора оптимальной формы. Также накопилась психологическая усталость», — пояснил Габрилян.

По его словам, впервые было принято решение об отказе от зимних соревнований, хотя порой спортсмены поступают так, чтобы более качественно подготовиться к весенне-летнему циклу. Предполагается, что после большого подготовительного периода Ласицкене плавно подойдёт к соревнованиям, намеченным на весну и лето.

31-летняя Мария Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира, победительница двух чемпионатов мира в помещении. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио, со второй попытки взяв высоту 2,04 м.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года Ласицкене заявила, что российские спортсменки пока не способны превзойти результат украинки Ярославы Магучих, выступившей на «космическом» уровне. Так российская прыгунья прокомментировала побитый Магучих мировой рекорд, который держался 37 лет. Украинка взяла высоту 2,10 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже.